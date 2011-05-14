Нужен программист на codeigniter

Постоянная работа в офисе. Обязанности: - разработка сложных и интересных веб-проектов; - работа с базами данных MySQL/PostgreSQL; Условия: - полный рабочий день; - плавающее начало рабочего дня (с 9 до 11 утра); - испытательный срок; - в здании есть столовая; - оформление по ТК; - ...
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Пациент - http://bestactor.ru
Требуется программист для расширения проекта на CodeIgniter и написания дополнительных модулей.
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