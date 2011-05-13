Программист PHP со знанием 1С Битрикс

Требуется программист с большим опытом работы на Yii Framework для написания модулей. В ответе укажите: 1) Рейт в час 2) Сколько работаете с данным фреймворком 3) Примеры работ на данном фреймворке Работа достаточно интересная, поэтому новичкам делать тут нечего.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Быстрорастущая интернет-компания предлагает вакансию программиста PHP со знанием CMS 1С Битрикс.
Требования: профессиональные навыки программирования PHP согласно установленным стандартам (пишущих код "вермишелью" просьба не беспокоить), знание Javascript. Также приветствуются знания других языков.
Ответственный подход к работе, выполнение поставленных задач в оговоренные сроки.
Условия работы: рабочие часы Пн-Пт с 10.00 до 19.00 Быть всегда на связи (для решения срочных задач - далее оговорим при собеседовании). Зарплата 700 у.е. - 800 у.е. - бонусы и возможное повышение зарплаты на усмотрение руководства в зависимости от успеха компании.
Обязанности: точно в сроки выполнять поставленные задачи, ответственное отношение работе.
Испытательный срок 1 месяц - зарплата (600 у.е.)
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Для разработки и поддержки проектов на Joomla! 1.5, Virtuemart, MyghtyExtensions требуются PHP-ПРОГРАММИСТЫ с опытом работы. Знанием HTML, CSS, данной CMS, компонентов Virtuemart, MyghtyExtensions. ОБЯЗТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Отличное знание PHP, HTML, CSS, Joomla! 1.5 API, Virtuemart API. ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Для выполнения сложных задач требуется высококлассный специалист в разных областях программирования. Желательно отличное знание cms Drupal, php, умение программировать базы данных. Просим отозваться на проект только программистов закончивших высшее учебное заведение по специальности программирование и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуются 5-7 человек знающие Silverlight и находящийся на территории Украины (или готовые часто ездить сюда) Денег много. Знаний должно быть тоже много и реального опыта. Также нужны энтузиасты с огнем в глазах.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для удаленного выполнения заказов по разработке web сайтов, требуются программисты со знанием: PHP, MySQL, HTML‚ CSS‚ Java Script, Flash, Framework, jQuery, AJAX. Требования: пунктуальность, ответственность, творческий подход к поставленной задаче, возможность использования ваших работ при ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Международная компания, которая работает в сфере IT по созданию передовых пользовательских бизнес-приложений, объявляет конкурс на позицию программиста. Требования: •Опыт программирования на платформе MS.NET не менее 1-3-х лет при участии в коммерческих (не учебных) проектах; •NET Framework 3.0 ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Для биржи анкоров www.Ankors.ru требуется опытный программист Drupal на постоянное обслуживание сайта www.Ankors.ru с фиксированной оплатой в месяц. Основные требования к кандидату: 1. Ответственность. 2. Программирование на PHP, JavaScript, CSS, HTML. 3. Отличное знание CMS Drupal. 4. Создание интуитивно ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу с# программистов в г. Хмельницкий, возможно для повышения своей квалификации(репетиторство), возможно для общей работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется Flash-программист для работы над интернет проектом (Удаленно). Обязанности: • Разработать видео плеер с использованием Adobe Flash/Flex, Actionscript, Javascript, для транслирования онлайн вещания (rtmp потоки); • Применять свою креативность в работе, вносить предложения по реализации ...Закрыт13 лет назад
Нам нужен PHP-разработчик в команду для постоянного сотрудничества на проекте, связанном с Magento. Мы предлагаем: - cтабильная з\п - система повышения ставок в случае хороших результатов - возможности развития и обучения - интересные НЕбанальные проекты - гибкий график (40 часов ...Закрыт13 лет назад