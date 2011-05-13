Программист PHP со знанием 1С Битрикс

Быстрорастущая интернет-компания предлагает вакансию программиста PHP со знанием CMS 1С Битрикс.

Требования: профессиональные навыки программирования PHP согласно установленным стандартам (пишущих код "вермишелью" просьба не беспокоить), знание Javascript. Также приветствуются знания других языков.

Ответственный подход к работе, выполнение поставленных задач в оговоренные сроки.

Условия работы: рабочие часы Пн-Пт с 10.00 до 19.00 Быть всегда на связи (для решения срочных задач - далее оговорим при собеседовании). Зарплата 700 у.е. - 800 у.е. - бонусы и возможное повышение зарплаты на усмотрение руководства в зависимости от успеха компании.

Обязанности: точно в сроки выполнять поставленные задачи, ответственное отношение работе.

Испытательный срок 1 месяц - зарплата (600 у.е.)