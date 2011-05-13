VirtueMart, Joomla, PHP-программист

Для разработки и поддержки проектов на Joomla! 1.5, Virtuemart, MyghtyExtensions требуются PHP-ПРОГРАММИСТЫ с опытом работы. Знанием HTML, CSS, данной CMS, компонентов Virtuemart, MyghtyExtensions.

ОБЯЗТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Отличное знание PHP, HTML, CSS, Joomla! 1.5 API, Virtuemart API. Опыт написания модулей, плагинов для Joomla, Virtuemart, компонетов Joomla и их доработки. Для определения уровня знания PHP и профессиональных навыков необходимо будет выполнить тестовое задание по VM и Joomla, среднего уровня сложности, на 3-4 часа...

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, НЕ ОСТАВЛЯТЬ СВОЮ ЗАЯВКУ ЗДЕСЬ, А ОБРАЩАТЬСЯ В Cкайп.

Skype: lavrik_av

e-mail: [email protected]

Внимание – это не разовый проект, а долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.