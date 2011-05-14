Веб-разработчик на постоянную удаленную работу

Требуется веб разработчик на постоянную работу. Работа через интернет со свободным графиком. Полная занятость (40 часов в неделю). Оплата 50-80 т.р. в месяц по результатам собеседования.

Обязательные требования:

- безупречное знание и большой опыт работы с front-end технологиями: HTML, CSS, Javascript;

- большой опыт работы и знание стека LAMP на уровне эксперта: PHP, Apache, MySQL;

- большой опыт работы как минимум с двумя Javascript фрэймворками и умение быстро разбираться со всеми остальными основными JS фрэймворками: Prototype, Scriptaculous, jQuery, MooTools и т.д.;

- знание на высоком уровне и умение писать сложные extensions/plugins для по крайней мере одной из перечисленных CMS: Wordpress, Drupal.

Необязательно, но очень желательно:

- опыт работы или знание технологий: .NET, C#, Java (включая фрэймворки);

- знание следующих технологий и языков програмирования: RoR, Actionscript, Python;

- умение работать с базами данных: PostgreSQL, MSSQL Server.

- умение работать хотя бы с некоторыми основными PHP фрэймворками, а также опыт разработки под основные CMS (на PHP);

- основные навыки работы в Adobe Photoshop;

- знание английского языка (письменный).

В ответе укажите пожалуйста следующее:

1. Ваше имя, город проживания, возраст;

2. Образование (название учебного заведения которое Вы закончили);

3. Краткое описание Вашего опыта работы в сфере веб разработки;

4. Ваши контактные данные (email/ICQ/Skype).

Спасибо.