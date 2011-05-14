PHP/JS-программист на сложный веб-проект

$1800
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Постоянная работа в офисе.

Обязанности:

- разработка сложных и интересных веб-проектов;

- работа с базами данных MySQL/PostgreSQL;

Условия:

- полный рабочий день;

- плавающее начало рабочего дня (с 9 до 11 утра);

- испытательный срок;

- в здании есть столовая;

- оформление по ТК;

- в офисе можно материться;

- дополнительное обучение, конференции;

- agile;

- интересные проекты;

- зарплата 45000-55000 в зависимости от квалификации.

Требования:

- ответственность за качество и результат работы;

- высокий уровень знаний PHP, баз данных и JS;

- эффективная работа с AJAX;

- хорошая верстка HTML/CSS;

- понимание, что продукт делается для пользователей, а не для программиста;

- высокая скорость работы;

- грамотный русский язык;

- английский на уровне чтения документации и новостей.

PHP
13 лет назад
mkechinov
Михаил 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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