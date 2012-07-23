Есть сайт компании http://a-xiom.ru/ Нужен - редизайн, верстка и натяжка на 1с-битрикс (редакции Малый бизнес, купим сами) Фриланс (предпочтительно из Санкт-Петербурга). Оплата поэтапная (по факту). Долговременное сотрудничество.
Нужно разработать слайдер
Требуется быстренько слабать слайдер на основе jquery
тебуеться
1) Оставить возможность изменить скорость задержки картинки
2) при нажатии на слайд должен быть переход на страницу
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исходя из картинки нужно при доболения слайдов происходила увеличения цифр 1.2.3.4.5. , при нажатии на клавишу " || " должно поисходить остановка анимации.
оплата ЯНДЕКС ДЕНЬГИ !
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