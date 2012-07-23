Нужно разработать слайдер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Требуется быстренько слабать слайдер на основе jquery

тебуеться

1) Оставить возможность изменить скорость задержки картинки

2) при нажатии на слайд должен быть переход на страницу

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исходя из картинки нужно при доболения слайдов происходила увеличения цифр 1.2.3.4.5. , при нажатии на клавишу " || " должно поисходить остановка анимации.

оплата ЯНДЕКС ДЕНЬГИ !

jQuery
13 лет назад
freekirs
Кирилл 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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