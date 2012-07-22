Работа для Flash аниматора/программиста

Есть отрисованный дизайн интерфейса, требуется реализовать его на флеше. Требуется:

- уметь программировать на AS3 и быстро разбираться со сторонним API (Scaleform)

- отлично знать особенности флеша по работе с интерфейсом, текстом и т.п.

- понимать что для iOS необходима грамотная оптимизация

Потребуется также некоторое число красивой анимации на основе имеющихся ассетов.

Хотя все требуется сделать с использованием Scaleform'а, бояться этого не нужно - опытный флешер разберется с этим быстро, плюс по некоторым вещам если что подскажем.

Хотелось бы видеть портфолио и порядок цен (к примеру, стоимость часа работы). Выбирать претендентов и обсуждать проект уже конкретно на примере отрисованного интерфейса буду именно на основании работ в портфолио, т.к. мне нужна в первую очередь качественная работа с опытным специалистом.