Добрый день. Дано. Есть слайдер прикрученный в хтмл-страницу. Самый обычный с обычной последовательной сменой кадров (см. приложение). Кадры меняются друг за другом 01 - 02 - 03 - 04. ...
Работа для Flash аниматора/программиста
Есть отрисованный дизайн интерфейса, требуется реализовать его на флеше. Требуется:
- уметь программировать на AS3 и быстро разбираться со сторонним API (Scaleform)
- отлично знать особенности флеша по работе с интерфейсом, текстом и т.п.
- понимать что для iOS необходима грамотная оптимизация
Потребуется также некоторое число красивой анимации на основе имеющихся ассетов.
Хотя все требуется сделать с использованием Scaleform'а, бояться этого не нужно - опытный флешер разберется с этим быстро, плюс по некоторым вещам если что подскажем.
Хотелось бы видеть портфолио и порядок цен (к примеру, стоимость часа работы). Выбирать претендентов и обсуждать проект уже конкретно на примере отрисованного интерфейса буду именно на основании работ в портфолио, т.к. мне нужна в первую очередь качественная работа с опытным специалистом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть забугорный сайт http://wot-dossier.appspot.com/ надо сделать подобное для сайта на wordpress. А именно надо чтобы: - в модуле присутствовали все те пункты и таблицы что есть на буржуйском сайте. - модуль мог ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть HTML структура страниц дизайна. Нужно поменять существующий дизайн магазина на Open Cart.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $700
Разработка программного функционала для сайтаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно оперативно закончить натяжку макетов на движек Joomla А также доработать форму отправки заказа Только с опытом работы! Оставляйте контакты, приступить нужно сегодня Сделать до утра.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт. Работает почти все. Нужно - подправить верстку, видоизменить шаблоны некоторых страниц, подправить несколько модулей. Непрофессионалов и малоопытных просьба не беспокоить. Оплата по факту. Срок 5 дней.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Задача: есть сайт на Joomla 1.7 ... аля блог, сайт не большой, весь утыкан баннерами. Нужно сделать "страницу прокладку" на которую попадаешь при переходе по внешней ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо изменить Оформление заказа на opencart с шести шагов к одному. Пример прикреплен. 1. Имя получателя 2. Телефон 3. Адрес получателя 4. Способ доставки (это способы которые подключены ...Завершен13 лет назад
- $10
У меня есть самописный плагин модальных окон. В модальное окно содержится select, прежде обробленый JQuery плагином Chosen. Но эти select не корректно работает в этом модальном окне, что собственно нужно поправить. ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
В категории выводит все как нужно, т.е. краткую версию, а в подкатегории (через таксономию) выводит почему то полную версию. Не могу найти где это настраивается. Нужна небольшая консультация, как это исправить. Сайт покажу исполнителю. ...Завершен13 лет назад