Загрузка каталогов магазина на Joomla

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Закрыт4 заявки108 просмотров

Есть сайт-онлайн магазин для платформе Джумла.

Нужно загрузить каталоги( в ексель и пдф формате) в магазин. Наименований порядка 3-4к.

Желательно сделать скрипт, который будет полу-автоматически загружать эти данные.

Дополнительный вопросы в личку.

Joomla
13 лет назад
Hellish
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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