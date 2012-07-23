Сайт на 1C-Битрикс

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Закрыт2 заявки85 просмотров

Есть сайт компании http://a-xiom.ru/

Нужен - редизайн, верстка и натяжка на 1с-битрикс (редакции Малый бизнес, купим сами)

Фриланс (предпочтительно из Санкт-Петербурга). Оплата поэтапная (по факту). Долговременное сотрудничество.

13 лет назад
a-xiom
47 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров