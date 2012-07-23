Поправить php код

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Закрыт6 заявок147 просмотров

имеется панель монтиронига сайтов panel-x.ru/, панель заброшена разработчиками и не поддерживается в данное время, неделю назад панель перестала показывать значение количества страниц в индексе яндкса, видимо яндекс сменил верстку или адрес. Вообщем нужно поправить что бы показывало верное значение про индексированных страниц.

PHP
13 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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