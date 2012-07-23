Есть сайт-онлайн магазин для платформе Джумла. Нужно загрузить каталоги( в ексель и пдф формате) в магазин. Наименований порядка 3-4к. Желательно сделать скрипт, который будет полу-автоматически загружать эти данные. Дополнительный ...
Поправить php код
имеется панель монтиронига сайтов panel-x.ru/, панель заброшена разработчиками и не поддерживается в данное время, неделю назад панель перестала показывать значение количества страниц в индексе яндкса, видимо яндекс сменил верстку или адрес. Вообщем нужно поправить что бы показывало верное значение про индексированных страниц.
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