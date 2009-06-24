Плагин для JW FLV Media Player

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Требуется написать плагин для JW FLV Media Player (плеер имеет открытый исходный код), позволяющий задавать конкретно значение для передаваемого заголовка referer.

Значение должно указываться через flashvars

ссылка на плеер: http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/

16 лет назад
liser25
Anton 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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