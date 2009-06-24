В принципе нужно сделать идентичную. http://www.segodnya.ua/ С возможностью выбора размещения заголовка (вертикаль или горизонталь) Спасибо сейчас сделал выбор начала работать.
Плагин для JW FLV Media Player
Требуется написать плагин для JW FLV Media Player (плеер имеет открытый исходный код), позволяющий задавать конкретно значение для передаваемого заголовка referer.
Значение должно указываться через flashvars
ссылка на плеер: http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/
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