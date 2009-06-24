Настроить под мои нужды VirtueMart

Нужно переделать отправку заказа в магазине VirtueMart. Отправка заявки уже стоит во флаере товара. От клиента не требуется регистрации, ему нужно просто заполнить поля заявки и отправить менеджеру на E-mail.

Как должно быть:

1. нужно, что бы заявка уходила, по выбору в выпадающем поле, на один из нескольких E-mail-ов менеджерам магазина, и клиенту.

2. нужно, что бы была возможность прикрепить файл к заявке.

3. нужно, что бы при отправке, заявка подхватывала данные из корзины и из нескольких рукописных полей во флаере.

4. по возможности в этот же флаер нужно вставить и данные из корзины.

файл флаера с нужными полями и модулем отправки уже свёрстан, нужно только заставить всё это работать. :)

P.S. Не требуется, что бы заявка перемещалась в магазин, отправится менеджеру и ладно. :) Цены тоже не нужны, даже лучше, если без них.

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