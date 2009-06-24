Доделать граббер на дле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки221 просмотр

В dle grabber private при граббинге в чпу новостях тварится различная кракодабра, нужно просто изменить на нормальное чпу.

DLE
16 лет назад
prof4seo
Игорь 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Андрей 
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16 лет назад
$5
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MrSamo
36 лет
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10 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

promo-traffic
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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