Сайт аналог uaprom.net

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок240 просмотров

Нужен скрипт на подобие

http://uaprom.net

Или реализовать с нуля, с поддержкой субдоменов

16 лет назад
vanea
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Карусель, галерея, вертушка

    В принципе нужно сделать идентичную. http://www.segodnya.ua/ С возможностью выбора размещения заголовка (вертикаль или горизонталь) Спасибо сейчас сделал выбор начала работать.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Настроить под мои нужды VirtueMart

    $20

    Нужно переделать отправку заказа в магазине VirtueMart. Отправка заявки уже стоит во флаере товара. От клиента не требуется регистрации, ему нужно просто заполнить поля заявки и отправить менеджеру на E-mail. Как должно быть: ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Надо сделать скрипт

    Пожалуйста помогите сделать скрипт: Например если пинговать IP: 212.22.197.94 через CMD комманду: PING, то в ответ получаем: Обмен пакетами с 212.22.197.94 по 32 байт: Ответ от ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка Flash с ActionScript

    Есть флешка с довольно сложными скриптами пример можно посмотреть тут: http://prokachai.com/ сейчас требуется внести ряд изменений (см ниже) с нас: 1. fla (http://prokachai.com/fla.rar) 2. дополнительные материалы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужно настроить сутру

    $15

    Админ сутры устанавливал сутру на вдс. Установил, но сказал, чтобы запаролить админку паролем. В противном случае вход в сутру производится без запроса на логин и пароль. в общем ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка сайта

    $500

    Сайт сделан на Joomla есть ляпы, которые нужно исправить! Требуется разработчик, желательно проживающий в Киеве, отлично разбирающийся в создании сайтов на Joomla. Обязательное заключения договора!

    Joomla
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разроботка и интеграция спецального Templatе

    Требуется специалист по php с наваками интернет магазинов для Разроботки и интеграции спецального Templatе-Продукта для XT Commerce Магазина. Задача заклучается в следуюшем: Платформа стоит на ХТ Commerce, нужно интегрировать в магазин форму заказа для ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с битриксом

    Нужно помочь установить код блоков sape в определенном разделе сайта. Доступ полный к админке и фтп дать не могу. Как редактировать шаблон сайта знаю сам, надо помочь поставить условие на раздел.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт из xml

    $100

    Нужно создать сайт из xml от http://www.alawar.ru/, дизайн мой. Пример нужного функционала можно посмотреть тут http://casual.ag.ru Или может кто-то уже делал подобное-куплю готовый.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад