Плагин календаря для Wordpress

Необходимо написать плагин календаря мероприятий для Wordpress.

Вид календаря:

- адаптивный под мобильные устройства

- стандартный вид месячного календаря: квадратная форма, вмещающая дни одного месяца; с возможностью переключения по месяцам и годам.

Функции:

- подсветка дней, содержащих мероприятия

- при нажатии на день - переход на страницу вида: site.ru/dd.mm.yy.html, со списком событий данного дня.

- при нажатии на событие - переход на страницу с мероприятием, ссылку на страницу с мероприятием модератор сайт должен иметь возможность устанавливать вручную.