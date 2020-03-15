Починить .htaccess для корректной работы

Веб-программированиеЗавершен1 заявка196 просмотров
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Есть .htaccess, код которого прилагаю ниже, не могу заставить его делать принудительную переадресацию незащищенных соединений на защищенный HTTPS протокол, нужно помочь разобраться.

[code]AddDefaultCharset utf-8

Options FollowSymLinks MultiViews

RewriteEngine On

#RewriteCond %{HTTPS} off

#RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^admin$ admincp.php [L]

RewriteRule ^admin/(.*)$ admincp.php?request_raw=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ index.php?request_raw=$1 [L]

[/code]

4 года назад
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bielz
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
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