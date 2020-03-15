Починить .htaccess для корректной работы

Скрипт написан на php. Он отдает товары по API по запросу со стороннего сервера. На данный момент релевантность отдачи очень низкая.Порой выдаются товары с одним случайным словом в запросе. Например, при запросе "чехол для чемодана" ...
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Есть .htaccess, код которого прилагаю ниже, не могу заставить его делать принудительную переадресацию незащищенных соединений на защищенный HTTPS протокол, нужно помочь разобраться.
[code]AddDefaultCharset utf-8
Options FollowSymLinks MultiViews
RewriteEngine On
#RewriteCond %{HTTPS} off
#RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^admin$ admincp.php [L]
RewriteRule ^admin/(.*)$ admincp.php?request_raw=$1 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?request_raw=$1 [L]
[/code]
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