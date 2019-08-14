Есть сайт https://www.mexpesca-opt.ru/ на нем заблокирована выкачка картинок. Через сторонние сервисы и расширения выкачки фотографии замаскированы под микрофото 20x29, хотя на самом сайте отображаются нормально (см. приложение). Причем какие-то выводятся нормально, какие-то нет. Как ...
Правки на сайте с hostcms
Сделан сайт на hostcms, по нему сейчас появились правки по синхронизации с 1С
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