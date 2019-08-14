Настройка темплейта Journal на OpenCart

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Настроить темплейт интернет-магазина Journal на OpenCart.  

Надстройка Journal имеет много настроек и без опыта тяжело в ней ориентироваться, нужен спец с опытом, который в ней быстро сможет изменять информацию и настроить магазин.

Opencart
6 лет назад
kozlovskiykiril
Кирилл 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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