Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки163 просмотра

Необходимо разработать программную часть сайта. На данный момент имеются макеты в формате PSD и полное ТЗ. Ваша задача сверстать все макеты и натянуть на свой CMS. CMS не должен быть сторонним, но с открытым кодом.

Прошу Вас ознакомиться с представленным ТЗ и макетами и предложить свои цены и сроки разработки. Вместе с ценами обязательно дайте ссылку на демо-версию Вашего CMS-а, или предоставьте хотя бы скриншоты админки.

14 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров