Разработка сайта

Необходимо разработать программную часть сайта. На данный момент имеются макеты в формате PSD и полное ТЗ. Ваша задача сверстать все макеты и натянуть на свой CMS. CMS не должен быть сторонним, но с открытым кодом.

Прошу Вас ознакомиться с представленным ТЗ и макетами и предложить свои цены и сроки разработки. Вместе с ценами обязательно дайте ссылку на демо-версию Вашего CMS-а, или предоставьте хотя бы скриншоты админки.