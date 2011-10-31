сайт www.ugorya.pazzle.org 1. Доработать меню, которое появляется в левом сайдбаре на страницах готовых проектов. Нужно сделать так что меню раскрывалось до активного проекта (если мы например открыли проект Автомойка, меню должно раскрыться ...
Разработка сайта
Необходимо разработать программную часть сайта. На данный момент имеются макеты в формате PSD и полное ТЗ. Ваша задача сверстать все макеты и натянуть на свой CMS. CMS не должен быть сторонним, но с открытым кодом.
Прошу Вас ознакомиться с представленным ТЗ и макетами и предложить свои цены и сроки разработки. Вместе с ценами обязательно дайте ссылку на демо-версию Вашего CMS-а, или предоставьте хотя бы скриншоты админки.
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