Реконструкция сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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ООО «Цибар» приглашает специалиста; творческую группу для полной реконструкции сайта http://www.tsibar.ru/. Задачи: создание полноценного ритейлового сайта, оптимизация поисковых слов и словосочетаний, продвижение сайта, поддержка сайта. Требования: опыт создания и продвижения ритейловых сайтов. Размер оплаты – определяется по результатам собеседования. Резюме, предложения, портфолио, рекомендации высылайте на адрес: [email protected]

12 лет назад
tsibar
64 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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