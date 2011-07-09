Прикрутить попап к wordpress

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет всем. Есть попап, надо его прикрутить к блогу на ВП, а то у меня не выходит.

ICQ 543 590

Skype wartrade_vitaliy

WordPress
12 лет назад
Warsong
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Primary
Виталя 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик грамотный! Четко объяснил задания, оплатил сразу же! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Система оплаты (агрегаторы) таблица сравнение

    Нужно составить таблицу, где сравнить условия работы с интернет магазинами различных агрегаторов - ориентировочные графы таблицы: название, тарифы, комиссии, условия ввода и вывода денег, возможность вывода на р/с, на эл. деньги, время в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Возможность перемещать фотографии в галерее

    $250

    Доброго времени суток. У меня есть сайт axenoffjewellery.com/demo (html, css, jqeury lightbox Задача: создать на дополнительной странице возможность перемещать фотографии, удалять и добавлять новые. (собственно владелец сайта хочет иметь что-то вроде защищенной паролем админки, где в дружелюбном интерфейсе ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой хак на php для DLE

    $10

    Нужно реализовать простой выдёргиватель ссылок на flv с redtube.com. Просто загрузка страницы и поиск ссылки .flv Функции: в админ центре dle при добавлении или редактировании новости вводится ссылка на ролик на redtube.com, скрипт парсит ссылку на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Извлечение из csv на сайт

    Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови. нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание опросов на базе API GoogleAnalytics

    $1000

    Необходимо разработать проект, который позволяет: • Проводить опросы на уровне сайта • Использовать передовые технологии API Google Analytics Создание сервиса не сводится к простому вычислению средних ответов, поскольку средние значения лгут. Требуется измерять распределения и возвращаться к предыдущим значениям. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка + перенос c NetCat на MODx

    $170

    Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c NetCat на MODx, с обязательным сохранением URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка + перенос c Битрикса на MODx

    $150

    Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c Битрикса на MODx, без точного сохранения URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад