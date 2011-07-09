Возможность перемещать фотографии в галерее

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Доброго времени суток.

У меня есть сайт axenoffjewellery.com/demo (html, css, jqeury lightbox

Задача: создать на дополнительной странице возможность перемещать фотографии, удалять и добавлять новые.

(собственно владелец сайта хочет иметь что-то вроде защищенной паролем админки, где в дружелюбном интерфейсе редактировать содержимое странице.

На мой взгляд, здесь требуется php, но с ним я не знаком. Предлагайте ваши варианты.

хостинг jino.ru

P.S. Также хотелось бы на этой странице, где "Contacts", вывести не фотографию, а текст "[email protected]"

12 лет назад
krusty36
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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