Возможность перемещать фотографии в галерее

Доброго времени суток.

У меня есть сайт axenoffjewellery.com/demo (html, css, jqeury lightbox

Задача: создать на дополнительной странице возможность перемещать фотографии, удалять и добавлять новые.

(собственно владелец сайта хочет иметь что-то вроде защищенной паролем админки, где в дружелюбном интерфейсе редактировать содержимое странице.

На мой взгляд, здесь требуется php, но с ним я не знаком. Предлагайте ваши варианты.

хостинг jino.ru

P.S. Также хотелось бы на этой странице, где "Contacts", вывести не фотографию, а текст "[email protected]"