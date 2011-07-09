Создание скрипта для mail агента

Привет всем. Есть попап, надо его прикрутить к блогу на ВП, а то у меня не выходит. ICQ 543 590 Skype wartrade_vitaliy
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует учетная запись в Агент@mail.ru ( http://agent.mail.ru/ )
Требуется добавить в список контактов учетной записи пользователей из списка формата
......
Описание API смотрите тут http://agent.mail.ru/ru/developers/protocol.html?Submit=%CF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%FE+%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5
оплата через WebMoney
- Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно составить таблицу, где сравнить условия работы с интернет магазинами различных агрегаторов - ориентировочные графы таблицы: название, тарифы, комиссии, условия ввода и вывода денег, возможность вывода на р/с, на эл. деньги, время в ...Закрыт12 лет назад
- $250
Доброго времени суток. У меня есть сайт axenoffjewellery.com/demo (html, css, jqeury lightbox Задача: создать на дополнительной странице возможность перемещать фотографии, удалять и добавлять новые. (собственно владелец сайта хочет иметь что-то вроде защищенной паролем админки, где в дружелюбном интерфейсе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доделать модуль для Drupal и доверстать макеты. Пишем в аську 1194314 Оплата по факту, бюджет 10000.Закрыт12 лет назад
- $10
Нужно реализовать простой выдёргиватель ссылок на flv с redtube.com. Просто загрузка страницы и поиск ссылки .flv Функции: в админ центре dle при добавлении или редактировании новости вводится ссылка на ролик на redtube.com, скрипт парсит ссылку на ...Завершен12 лет назад
- $5
Изменить модуль topnews, так чтоб он показывал не только текстовые ссылки, но и картинку из новостиВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо разработать проект, который позволяет: • Проводить опросы на уровне сайта • Использовать передовые технологии API Google Analytics Создание сервиса не сводится к простому вычислению средних ответов, поскольку средние значения лгут. Требуется измерять распределения и возвращаться к предыдущим значениям. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $170
Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c NetCat на MODx, с обязательным сохранением URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...Завершен12 лет назад
- $150
Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c Битрикса на MODx, без точного сохранения URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...Завершен12 лет назад
- $30
Добрый день ! Необходимо сверстать и оживить элементы. http://ktg.inspire.kz/ktgimg/h3.jpg http://ktg.inspire.kz/ktgimg/pogoda.jpg Они должны показывать верное время и погоду. gismeteo.ru Алматы.Закрыт12 лет назад