Сделать парсер в админкой

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок255 просмотров

Добрый день, 

Требуется сделать парсер данных с 3-х веб-сайтов, который будет загружать все информацию с сайтов в структурированную базу данных 1 раз в 5-10 минут. 

Так же требуется сделать админку, где можно просматривать и редактировать данные в данной таблице и настроить API для мобильного приложения для вывода данных. 

8 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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