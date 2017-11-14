Сделать парсер в админкой

Добрый день,

Требуется сделать парсер данных с 3-х веб-сайтов, который будет загружать все информацию с сайтов в структурированную базу данных 1 раз в 5-10 минут.

Так же требуется сделать админку, где можно просматривать и редактировать данные в данной таблице и настроить API для мобильного приложения для вывода данных.