Нужно разработать кредитный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок223 просмотра

Реализовать, чтобы некоторые данные парсились с других источников. Все подробно расскажу заинтересовавшим меня исполнителям. Возможно у вас уже есть готовые решения.

8 лет назад
KimberLit
Михаил 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров