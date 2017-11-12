Сделать пример голосового вызова на webrtc между 2 людьми

Нужно соединить 2 человека по аудио по webrtc.

Желательно вот на этом примере

https://docs.oracle.com/cd/E40972_01/doc.70/e40978/wd_sampleapps.htm#autoId1

Чтобы его поднять этот пример, там нужен сервер oracle weblogic admin console + webrtc session controller console.

То есть результат я запускаю страничку, вызываю функци позвонить, на другой страничке нажимаю принять