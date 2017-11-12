Сделать пример голосового вызова на webrtc между 2 людьми

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Закрыт1 заявка288 просмотров

Нужно соединить 2 человека по аудио по webrtc.

Желательно вот на этом примере 

https://docs.oracle.com/cd/E40972_01/doc.70/e40978/wd_sampleapps.htm#autoId1

Чтобы его поднять этот пример, там нужен сервер  oracle weblogic admin console + webrtc session controller console.

То есть результат я запускаю страничку, вызываю функци позвонить, на другой страничке нажимаю принять

8 лет назад
Vlad719
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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