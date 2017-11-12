Создания сайта садового кооператива Александр
Сделать пример голосового вызова на webrtc между 2 людьми
Нужно соединить 2 человека по аудио по webrtc.
Желательно вот на этом примере
https://docs.oracle.com/cd/E40972_01/doc.70/e40978/wd_sampleapps.htm#autoId1
Чтобы его поднять этот пример, там нужен сервер oracle weblogic admin console + webrtc session controller console.
То есть результат я запускаю страничку, вызываю функци позвонить, на другой страничке нажимаю принять
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