Сервис онлайн-конструктор сайтов на Wordpress

Приветствую всех, уважаемые фрилансеры!

Есть проект-идея, хотелось бы узнать ваше мнение и, естественно, реализовать его с выбранным исполнителем.

Прошу сразу не "кидать камни", просто ознакомьтесь. Если проект стоит вашего внимания - можем пообщаться.

Чтобы не делать длиннющую страницу тут в деталях проекта, создал описание сути в MS Word online (переходите по ссылке, чтобы ознакомиться). Предупреждаю сразу это не конкретное ТЗ, там только аспекты идеи (текста много, старался изложить максимально доступно и понятно, чего я хочу в результате и как это примерно реализовать).

Пожалуйста, посмотрите, хотелось бы знать: какова сложность реализации данного проекта, какова стоимость (возможно приблизительная, часовой тариф, инвестиции и т.п.). Также ваши рекомендации, вопросы.

Проект на долгосрочную перспективу.