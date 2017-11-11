Написать сайт автоматической накрутки лайков в вк

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Закрыт4 заявки253 просмотра

Всем привет! Может кто знает готовый уже движок сайта для автоматической накрутки лайков в вк но с своей базы данных, то есть я покупаю акки вк, подключаю базу данных к сайту + прокси и они ставлят лайки!Нужно именно со своей базы данных не обмен лайками.Чтобы было прокси и антигейт еще. Или кто может написать или сделать такое не дорого пишите, обсудим! 

на подобие сайта https://likest.ru, или еще лучше этого http://a1b1c1.ru/ но только на лайки, репостом, коментов и прочей фигни не надо, кабинет, баланс, и ссылка на пост накрутики!Писать пожалуйста только тем кто в теме.Спасибо

8 лет назад
siverskyy
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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