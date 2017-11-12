Внедрить новый процесс покупки билета codeigniter срочно

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Закрыт1 заявка139 просмотров

dev.cska-ticket.ru 

внедрить новый процесс покупки билета, подключить уже готовый парсер с официального сайта https://equalitarian-except.000webhostapp.com/pars/index.php?id=20 

официальный сайт - http://ticket.pfc-cska.com/view-available-zones/233 

CodeIgniter
8 лет назад
fg115
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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