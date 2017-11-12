Реализовать, чтобы некоторые данные парсились с других источников. Все подробно расскажу заинтересовавшим меня исполнителям. Возможно у вас уже есть готовые решения.
Внедрить новый процесс покупки билета codeigniter срочно
внедрить новый процесс покупки билета, подключить уже готовый парсер с официального сайта https://equalitarian-except.000webhostapp.com/pars/index.php?id=20
официальный сайт - http://ticket.pfc-cska.com/view-available-zones/233
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