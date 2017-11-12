Добавить отправку и обработку для AMQP (php-amqplib + symfony)

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Часть обработчиков уже написана, нужно сделать еще три. Документация есть.

PHPSymfony
8 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров