Сокращение ссылки

Описание фронтенда:

На странице кнопка авторизации в ВК и два поля. В 1 поле вставляем ссылку с сайта, во 2 поле забираем готовую сокращенную ссылку с vk.cc.

Описание бекенда:

Скрипт ставится на свой домен. Скрипт авторизуется в ВК, берет ссылку из первого поля, добавляет к другой ссылке, состоящей из заданной не изменяемой ссылки, берет полученный урл и сокращает в ВК, выводит полученную сокращалку во 2 поле. Так же происходит сохранение логов этого действия в файл на хостинг.