Сокращение ссылки

У нас есть сайт на опенкарт Version 3.0.2.0 шаблон Нам нужно перенести со старого сайта на wix товары на этот опенкарт, настроить seo опциально. Сайт на опекпарт [url=http://cr49680.tmweb.ru]http://cr49680.tmweb.ru[/url] сайт на wix [url=https://www.ledsvetmarket.ru/]https://www.ledsvetmarket.ru/[/url] Около 500шт, точно не ...
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Описание фронтенда:
На странице кнопка авторизации в ВК и два поля. В 1 поле вставляем ссылку с сайта, во 2 поле забираем готовую сокращенную ссылку с vk.cc.
Описание бекенда:
Скрипт ставится на свой домен. Скрипт авторизуется в ВК, берет ссылку из первого поля, добавляет к другой ссылке, состоящей из заданной не изменяемой ссылки, берет полученный урл и сокращает в ВК, выводит полученную сокращалку во 2 поле. Так же происходит сохранение логов этого действия в файл на хостинг.
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