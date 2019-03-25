Доработка Export YML, Virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Был куплен плагин Export YML, Virtuemart . В выгрузке не отображаются размеры и цвета доступные для выбора покупателю. Необходимо его доработать, чтобы они отображались в выгрузке. Joomla! 3.6 Virtuemart

Сайт Rosa-Secret.ru

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Virtuemart
5 лет назад
cosmotion
Яна 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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