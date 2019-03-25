Создать чат-бот для группы ВКонтакте

Есть страница ВКонтакте.

На стене страницы есть публикации в виде фотографии и текста.

Страница загружается в созданный Вами обработчик (парсер).

Парсер проходит по всем записям на странице и создает некий реестр данных.

Далее пользователь присылает в Личные Сообщения группы, где установлен чат-бот, какую-либо фотографию с обработанной ранее страницы.

Бот сопоставляет фотографию из запроса с данными своего реестра, и, если есть совпадение, выдает информацию в виде:

1. Ссылки на публикацию на странице, где была опубликована данная фотография.

2. Текст публикации с данной фотографией.

Если совпадений не выявлено, значит об этом приходит соответствующий ответ.

Пример выше был основан на обработке одной страницы, по факту этих страниц необходимо будет добавлять в обработку больше 1000 + ставить автообновление информации, чтобы парсер с определенной периодичностью проходил по стене страницы/группы и обновлял свою информацию.

Подобные боты уже есть. Скину примеры тем, кто заинтересуется заданием. Нужно будет понять механику и сделать подобное или даже лучше.

Предлагайте Ваш бюджет и сроки реализации.