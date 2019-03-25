Создать чат-бот для группы ВКонтакте

Добрый день! Я только начинаю работать с php и начал сразу со сложного проекта. Нужна помощь с выводом данных из базы данных. Я могу показывать, что я сделал и что не получается, а вы сможете помочь исправить. Интересно ...
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Есть страница ВКонтакте.
На стене страницы есть публикации в виде фотографии и текста.
Страница загружается в созданный Вами обработчик (парсер).
Парсер проходит по всем записям на странице и создает некий реестр данных.
Далее пользователь присылает в Личные Сообщения группы, где установлен чат-бот, какую-либо фотографию с обработанной ранее страницы.
Бот сопоставляет фотографию из запроса с данными своего реестра, и, если есть совпадение, выдает информацию в виде:
1. Ссылки на публикацию на странице, где была опубликована данная фотография.
2. Текст публикации с данной фотографией.
Если совпадений не выявлено, значит об этом приходит соответствующий ответ.
Пример выше был основан на обработке одной страницы, по факту этих страниц необходимо будет добавлять в обработку больше 1000 + ставить автообновление информации, чтобы парсер с определенной периодичностью проходил по стене страницы/группы и обновлял свою информацию.
Подобные боты уже есть. Скину примеры тем, кто заинтересуется заданием. Нужно будет понять механику и сделать подобное или даже лучше.
Предлагайте Ваш бюджет и сроки реализации.
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