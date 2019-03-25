Доработка и поддержка сайта интернет-магазина (opencart)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок124 просмотра
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Сайт почти сделан. Сотрудничество с предыдущим программистом прекращено из-за жёсткого срыва сроков. 

Задача: на opencart доработать сайт интернет-магазина springme.ru  

- Подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1RrYV65l9Z5YPlHqouTph-yjZr3G75iv7v4dBhsDY3G0/edit?usp=sharing

Пожалуйста посмотрите внимательно и сообщите о вашем решении, мнении, сроках.

OpenCart
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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