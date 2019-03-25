Добрый день! Я только начинаю работать с php и начал сразу со сложного проекта. Нужна помощь с выводом данных из базы данных. Я могу показывать, что я сделал и что не получается, а вы сможете помочь исправить. Интересно ...
Личный кабинет пользователя + балльная система за действия
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Нужно сделать кабинет пользователя на сайте, сейчас он отсутствует + сделать, чтобы за действия на сайте пользователь получал баллы, которые в дальнейшем сможет обменять на деньги. Подробнее в прикрепленном файле. CMS image сильно переделанная под себя.
Личный кабинет. 2aktera.ru Со стороны пользователя.
Поля:
Имя (ник): После регистрации может изменить 1 раз.
Дата рождения: можно менять
Фото: можно менять (сделать, чтоб принимал только разрешения картинок, и чтоб безопасно)
Ссылка на уведомления от администрации (дальше поясню зачем)
Активность пользователя (добавление комментариев, вопросов, ответов, фото. За каждое действие начисляются баллы)
- Общее количество баллов и расшифровка за что:
Комментарий до 300 символов - 0,1 балл
Комментарий 300-500 символов - 4 баллла
Комментарий от 500 символов - 7 баллов
Фото - 0,1 балл
Вопрос - 1 балл
Ответ - 3 балла
Ответ с фото - 5 баллов.
- Количество списанных баллов (баллы можно обналичить, тут показано, сколько уже выведено).
- Баллы к выводу - в случае накопления 300 баллов можно создать запрос на вывод (простая форма, поля «карта Сбербанка или номер кошелька WebMoney” и сумма - нельзя ввести большую сумму, чем есть у человека или сумму меньше 300)
После отправки этого запроса баллы должны списываться у пользователя в кабинете сразу, чтоб он не мог отправить его повторно.
Примерный вид https://prnt.sc/n19htc (не смотрите шрифты и оформление, делаю в программе скринов, делать просто без дизайна)
В админке нужна какая-то страница с запросами на вывод, где можно отметить запрос как отработанный либо отклонить, если оплатить не получилось или контент пользователя некачественный - в таком случае появляется форма, куда админ пишет причину, а пользователь получает уведомление..
Если запрос обрабатывается, пользователю в личку уходит уведомление, что платеж выполнен. Если отклоняется, уходит письмо, написанное админом вручную, а баллы возвращаются на счет..
Если у пользователя есть уведомления от админа, вывести сюда конвертик https://prnt.sc/kwwt2j
После запроса так же должно прийти письмо админу на почту
Еще в админке нужна страница, где можно исправлять количество баллов за действия
Публичный профиль.
Виден только авторизованным пользователям. Тут видно основную информацию : имя, дата рождения, фото. Плюс контент пользователя:
- фото (кол-во) -отдельная страница с сеткой фото и под каждым фото название страницы, куда было загружено ссылкой.
- вопросы (список вопросов так же ссылками)
- ответы (список ответов - первые 4 слова- ссылками - желательно сделать якоря на конкретный ответ + не ссылкой название вопроса)
- комментарии - первые 4 слова ссылкой на коммент + название материала не ссылкой)
Желательно сделать пагинацию. По 30 фотки и по 50 строк остального.
Примерный вид https://prnt.sc/n19hwh
В перспективе все усложнится уровнем пользователей (разное число баллов в зависимости от всяких заслуг), бонусы всякие. В общем тема не будет закрыта, может эта информация вам подскажет как сделать код готовым к доработке
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