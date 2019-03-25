Личный кабинет пользователя + балльная система за действия

Нужно сделать кабинет пользователя на сайте, сейчас он отсутствует + сделать, чтобы за действия на сайте пользователь получал баллы, которые в дальнейшем сможет обменять на деньги. Подробнее в прикрепленном файле. CMS image сильно переделанная под себя.

Личный кабинет. 2aktera.ru Со стороны пользователя.

Поля:

Имя (ник): После регистрации может изменить 1 раз.

Дата рождения: можно менять

Фото: можно менять (сделать, чтоб принимал только разрешения картинок, и чтоб безопасно)

Ссылка на уведомления от администрации (дальше поясню зачем)

Активность пользователя (добавление комментариев, вопросов, ответов, фото. За каждое действие начисляются баллы)

- Общее количество баллов и расшифровка за что:

Комментарий до 300 символов - 0,1 балл

Комментарий 300-500 символов - 4 баллла

Комментарий от 500 символов - 7 баллов

Фото - 0,1 балл

Вопрос - 1 балл

Ответ - 3 балла

Ответ с фото - 5 баллов.

- Количество списанных баллов (баллы можно обналичить, тут показано, сколько уже выведено).

- Баллы к выводу - в случае накопления 300 баллов можно создать запрос на вывод (простая форма, поля «карта Сбербанка или номер кошелька WebMoney” и сумма - нельзя ввести большую сумму, чем есть у человека или сумму меньше 300)

После отправки этого запроса баллы должны списываться у пользователя в кабинете сразу, чтоб он не мог отправить его повторно.

Примерный вид https://prnt.sc/n19htc (не смотрите шрифты и оформление, делаю в программе скринов, делать просто без дизайна)

В админке нужна какая-то страница с запросами на вывод, где можно отметить запрос как отработанный либо отклонить, если оплатить не получилось или контент пользователя некачественный - в таком случае появляется форма, куда админ пишет причину, а пользователь получает уведомление..

Если запрос обрабатывается, пользователю в личку уходит уведомление, что платеж выполнен. Если отклоняется, уходит письмо, написанное админом вручную, а баллы возвращаются на счет..

Если у пользователя есть уведомления от админа, вывести сюда конвертик https://prnt.sc/kwwt2j

После запроса так же должно прийти письмо админу на почту

Еще в админке нужна страница, где можно исправлять количество баллов за действия

Публичный профиль.

Виден только авторизованным пользователям. Тут видно основную информацию : имя, дата рождения, фото. Плюс контент пользователя:

- фото (кол-во) -отдельная страница с сеткой фото и под каждым фото название страницы, куда было загружено ссылкой.

- вопросы (список вопросов так же ссылками)

- ответы (список ответов - первые 4 слова- ссылками - желательно сделать якоря на конкретный ответ + не ссылкой название вопроса)

- комментарии - первые 4 слова ссылкой на коммент + название материала не ссылкой)

Желательно сделать пагинацию. По 30 фотки и по 50 строк остального.

Примерный вид https://prnt.sc/n19hwh

В перспективе все усложнится уровнем пользователей (разное число баллов в зависимости от всяких заслуг), бонусы всякие. В общем тема не будет закрыта, может эта информация вам подскажет как сделать код готовым к доработке