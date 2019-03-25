Поправить скрипт JS (google script)

Коллеги, здравствуйте.

У нас написан скрипт на google script (JS script)

Скрипт не большой. около 100 строк кода

Задача скрипта, открывать письма в gmail и переходить по ссылке, подтверждая письмо. Затем приходит письмо, и скрипт распазнает картинку, переводя ее в текст.

С недавних пор отправитель изменил формат письма, и теперь нужно поправить скрипт.

Работа не большая. Может на один час.