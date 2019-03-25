Поправить скрипт JS (google script)

Добрый день! Я только начинаю работать с php и начал сразу со сложного проекта. Нужна помощь с выводом данных из базы данных. Я могу показывать, что я сделал и что не получается, а вы сможете помочь исправить. Интересно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, здравствуйте.
У нас написан скрипт на google script (JS script)
Скрипт не большой. около 100 строк кода
Задача скрипта, открывать письма в gmail и переходить по ссылке, подтверждая письмо. Затем приходит письмо, и скрипт распазнает картинку, переводя ее в текст.
С недавних пор отправитель изменил формат письма, и теперь нужно поправить скрипт.
Работа не большая. Может на один час.
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