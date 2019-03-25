Создать программу-парсер цен

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Основной принцип парсера:

Необходимо добавление новых товаров поштучно или через файл эксель и сравнение цен на текущие товары у нашего сайта и у наших конкурентов 

В программе должна быть возможность создавать категории  и распределять товары по ним

Должна быть возможность фильтровать товары по категориям, брендам и выкачивать отчет·  

Должна быть возможность редактировать сам  товар (вносить/менять артикул, url  название, менять категорию )·

Должно быть две цены старая и новая, чтобы иметь возможность сравнивать были ли изменения по ценам у нас или конкурентов.

Должна быть подсветка самых низких и самых высоких цен

Важно чтобы мы могли пользоваться программой регулярно (чтобы ее не блокировали наши конкуренты)

Чтобы могли добавлять необходимое количество товаров (неограниченное)·

Чтобы была возможность подгружать товары из эксель (название ,артикул, ссылка, цена – это распределялось по свойствам

товара, чтобы не корректировать вручную)

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5 лет назад
myakubovskaya
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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