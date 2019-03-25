У нас есть сайт на опенкарт Version 3.0.2.0 шаблон

Нам нужно перенести со старого сайта на wix товары на этот опенкарт, настроить seo опциально.

Сайт на опекпарт http://cr49680.tmweb.ru

сайт на wix https://www.ledsvetmarket.ru/

Около 500шт, точно не могу сказать до 1000 вообщем.

2 задача настроить интеграцию с мой склад.

Студии прошу не беспокоить так как на большой бюджет не расчитываем.

Пишите сразу бюджет и сроки, контакты скайп или телеграмм, когда готовы начать.