Настройка темы Wordpress

Есть купленная тема вордпресс, нужно создать на ней инфо блоки как на демо сайте темы

Создать пустые страницы и меню.

На одной странице должен быть такой функционал карта с отмеченными на ней несколькими точками - должен быть механизм добавлять и удалять эти точки. (Уверен для этого есть какой-то плагин)