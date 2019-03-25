Настройка темы Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Есть купленная тема вордпресс, нужно создать на ней инфо блоки как на демо сайте темы

Создать пустые страницы и меню.

На одной странице должен быть такой функционал карта с отмеченными на ней несколькими точками - должен быть механизм добавлять и удалять эти точки. (Уверен для этого есть какой-то плагин)

WordPress
5 лет назад
soft-guru
Кирилл 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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