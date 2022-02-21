Верстка форм для модуля битрикс

Требуется сделать фронт для вариации сайта https://clck.ru/bmyJu И помочь потом его бекенд программисту интегрировать его в Битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модуль для битрикса который позволяет организовать на сайте заполнение пользователями документов с последующей генерацией pdf, doc и html версий документа.
Есть один готовый тестовый шаблон документа https://disk.yandex.ru/d/mnG_wyMaNj-APA, в нем раскрыты все возможности модуля. Необходимо добавить порядка 30 документов. С меня документы в формате html. Вы верстаете их по модуль.
Во вложении скрины тестовой формы, ее исходный вид и пример документов.
Заинтересовавшимся отправлю доступ к форме "потыкать", но по идее вот этого файлика должно хватить https://disk.yandex.ru/d/mnG_wyMaNj-APA , чтобы понять можете сделать или нет. Не пугайтесь битрикса, по битриксу ничего делать не надо.
Все документы разные, где-то легкие, где-то посложнее, по оплате форма 500р. итого 15000р.
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