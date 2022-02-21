Верстка форм для модуля битрикс

Есть модуль для битрикса который позволяет организовать на сайте заполнение пользователями документов с последующей генерацией pdf, doc и html версий документа.

Есть один готовый тестовый шаблон документа https://disk.yandex.ru/d/mnG_wyMaNj-APA, в нем раскрыты все возможности модуля. Необходимо добавить порядка 30 документов. С меня документы в формате html. Вы верстаете их по модуль.

Во вложении скрины тестовой формы, ее исходный вид и пример документов.

Заинтересовавшимся отправлю доступ к форме "потыкать", но по идее вот этого файлика должно хватить https://disk.yandex.ru/d/mnG_wyMaNj-APA , чтобы понять можете сделать или нет. Не пугайтесь битрикса, по битриксу ничего делать не надо.

Все документы разные, где-то легкие, где-то посложнее, по оплате форма 500р. итого 15000р.