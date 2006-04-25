Верстка и интеграция сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок580 просмотров
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Необходимо сверстать макет и интегрировать с нашим самописным движком на smarty по заранее составленному мануалу. Подключить наше API.

https://www.figma.com/file/qOPtilcBoF6GJ1UKVBH3Py/Сайт-Роман-13?node-id=903:37229

2 года назад
guest_1645449428773
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад