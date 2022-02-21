Нужно создать личный кабинет на сайте

Есть сайт на shop script последней версии. Нужно 1. Сделать чтобы к товарам можно было прилаживать пдф файл, возможно использовать какой то готовый плагин 2. Подключить и настроить смс информирование 3. Подключить и настроить Мультиязычность должно быть 2 языка ...
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Готовый код прикреплю
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