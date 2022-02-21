Доработка сайта на shop script

Есть сайт на shop script последней версии.

Нужно

1. Сделать чтобы к товарам можно было прилаживать пдф файл, возможно использовать какой то готовый плагин

2. Подключить и настроить смс информирование

3. Подключить и настроить Мультиязычность должно быть 2 языка укр - основной + рус

4. При оформлении заказа не активна кнопка «Тип доставки» - «курьер бесплатно» - исправить

5. При получении заказа справа -«написать клиенту» - не работает. Пишет «ошибка при отправке»

6. Не работает "Обратный звонок" - починить

пишите стоимость работы + если нужны плагины то стоимость плагинов.