Нужно написать Парсер цен

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка579 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Необходимо написать парсер цен с разных плащадок

Вот требования. Самое главное обойти защиту площадок Парсер цен с торговых площадок : Прайс.ру , Яндекс маркет, сбермегамаркет. на данных площадках присутствует защита, поэтому парсить нужно будет через прокси, имитируя живого пользователя, полученные цены по каждому товару со всех площадок хранить в базе masql, полученные данные в базе обрабатываются по формуле относительно закупочной цены и вычисляется продажная цена, так же есть возможность в ручную исправить продажную цену, на экспорте выводит в файл код товара, название, цена.

Парсер должен быть написан на php/

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
  • Похожие заказы

  • Плагин для wordpress

    Требования к плагину Функционал плагина должен обеспечивать реализацию типовых блоков в виде виджетов или шоткодов WordPress, содержащих параметры настройки при необходимости: - Структурированный блок ссылок – список направлений и маршрутов - Форма поиска рейса - ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Битрикс - Необходимо сделать из простой формы, пошаговую

    $20

    Битрикс - Необходимо сделать из простой формы, пошаговую. Страница калькулятора - https://zaboruim.web-as-group.org/test.php Каждый блок должен быть отдельным шагом как на картинках из архива в приложении

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно написать Парсер цен

    Добрый день. Необходимо написать парсер цен с разных плащадокВот требования. Самое главное обойти защиту площадокПарсер цен с торговых площадок : Прайс.ру , Яндекс маркет, сбермегамаркет. на данных площадках присутствует защита, поэтому парсить нужно будет через ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка WP Woocommerce, или реализация на др. системе заказ обедов

    Заказ комплексных обедов на базе CMS Wordpress или др. Вот прототип [url=https://app.moqups.com/riTG24xL6uIYD6ZGTVWVDDbxmOrxL8PE/view/page/ad64222d5]https://app.moqups.com/riTG24xL6uIYD6ZGTVWVDDbxmOrxL8PE/view/page/ad64222d5 [/url]Вот видел нечто похожее [url=https://producttable.barn2.com/online-restaurant-ordering-system/]https://producttable.barn2.com/online-restaurant-ordering-system/[/url] , но там каждое блюдо отдельно считается. Необходима доработка плагина Woocommerce, либо реализация на другой системе: 1. В заказе и в ...

    WooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Установить и настроить joomshopping на сайт Джумла

    Приветствую! Есть сайт на джумле 3.10.5, которому надо сделать ребрендинг: 1. установить joomshopping настроив полноценный интернет магазин (характеристики, корзина,  сопутствующие товары и т.д.) 2. установить шаблон сайта адаптивный к мобильной версии (ваши предложения, уникальность не нужна) 3. сделать настройки для ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад