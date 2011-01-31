Афиша, флаер и приглашение

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок262 просмотра

Добрый день.

Нужно разработать три вещи:

1. Афиша. Формат А3

2. Флаер. 16x11.

3. Приглашение. 9x20.

Сделать нужно очень срочно. Буквально трудиться не покладая рук всю ночь.

Все вопросы и цены в проект.

14 лет назад
DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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