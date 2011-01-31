Необходимо сделать постер - календарь на 2011-2012 год. Тема насосная техника.
Меню для фреш бара
Разработать сочный дизайн меню для фрешбара.
В прикреплении представлен "быстрый вариант" созданный в поверпоинте.
В дальнейшем необходима поддержка в изменении дизайна, поскольку ассортимент регулярно изменяется.
Заявки фрилансеров
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