Сделать постер-календарь 2011-2012

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок184 просмотра

Необходимо сделать постер - календарь на 2011-2012 год. Тема насосная техника.

14 лет назад
Geyser_Al
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу. Рекомендую Всем этого исполнителя
Поработали отлично!!!!!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
14 лет назад
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Верстка полиграфии

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