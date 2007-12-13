Дизайн 12Х18 - окрытка - реклама двусторонняя

Здравствуйте! Необходимо разработать новогоднюю открытку, которую без проблем можно будет распечатать в полиграфии) Требования, как и в предыдущем проекте - простенько и красиво. icq - 356950189 Подробнее: На сколько я понимаю, то это должно быть два файлика в ...