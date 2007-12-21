Макет нанесения на CD и вкладыша

Безумно приятно встретить заказчика который понимает, что он хочет и является в совместной работе ПАРТНЁРОМ. Работа с таким заказчиком приносит удовольстви, что естественно и влияет на качество. ЮЛИЯ СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.