Макет визитки

$5
Верстка полиграфииЗавершен13 заявок218 просмотров
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Нужен векторный макет визитки, отвечающий всем полиграфическим требованиям (CMYK, поля под обрезку, размеры и т.д.)

Требования к работе: отсутствие растрированностей ("артефактов"), аккуратность, оперативность.

Необходимые данные - по утверждению.

Желаю удачи в работе.

16 лет назад
vizitko
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
EugeneS
50 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкие указания. Правки только существенные. Поэтому работу сделали оперативно. Приятно работать!
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