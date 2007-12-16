СРОЧНО необходимы 2-3 варианта нанесения на диск и вкладыша (инсерт 4+4) Макеты 14.12.07 до 15.00 Материалы 13.12.07 до 18.00 Оплата после предоставления макетов. 100% гарантия оплаты!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен векторный макет визитки, отвечающий всем полиграфическим требованиям (CMYK, поля под обрезку, размеры и т.д.)
Требования к работе: отсутствие растрированностей ("артефактов"), аккуратность, оперативность.
Необходимые данные - по утверждению.
Желаю удачи в работе.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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